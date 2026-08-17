Nicușor Dan va desemna un nou premier. Anunțul făcut de Eugen Tomac despre următoarea propunere

Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, însă aceasta va fi făcută după ce va exista o variantă acceptată de partidele politice, susține consilierul prezidențial Eugen Tomac. Acesta spune că șeful statului discută în permanență cu liderii politici pentru găsirea unei soluții care să permită depășirea crizei politice.
Potrivit lui Tomac, președintele este implicat direct în negocierile pentru formarea unui nou Guvern și urmărește identificarea unei formule care să aibă susținerea necesară în Parlament. Consilierul prezidențial afirmă că următoarea nominalizare nu va repeta situația celor două propuneri făcute în ultimele trei luni și respinse ulterior.
Nicușor Dan discută cu liderii politici
Eugen Tomac a explicat că președintele Nicușor Dan menține contactul cu reprezentanții partidelor politice în încercarea de a găsi o variantă pentru ieșirea din impasul politic.
Consilierul prezidențial a făcut referire și la întâlnirea care a avut loc săptămâna trecută, unde criza politică și soluțiile aflate în discuție au fost printre subiectele abordate.
„Inclusiv la întrevederea de săptămâna trecută s-a făcut un schimb de opinie cu privire la criza politică și soluțiile pe care le avem pe masă pentru a depăși acest moment. Și este total angajat pe găsirea unei soluții”, a spus Eugen Tomac într-o intervenție TV.
Potrivit acestuia, președintele este implicat în discuțiile cu actorii politici și încearcă să ajungă la o formulă care să permită formarea unui nou executiv.
Când va fi făcută următoarea desemnare
Consilierul prezidențial a precizat că Nicușor Dan a făcut deja două nominalizări pentru funcția de prim-ministru în ultimele trei luni, însă niciuna dintre acestea nu a trecut de Parlament.
Tomac susține că următoarea propunere va apărea atunci când va exista o variantă considerată convingătoare de partidele politice și capabilă să obțină sprijin parlamentar.
„În următoarea perioadă, atunci când se va găsi o formulă convingătoare pentru partidele politice de a depăși acest moment, președintele va face o nouă desemnare care va și trece în mod sigur prin parlament”, a spus consilierul de la Palatul Cotroceni.
Declarația indică faptul că Palatul Cotroceni urmărește ca viitoarea nominalizare să fie precedată de discuții politice care să asigure susținerea necesară pentru învestirea Guvernului.
Tomac spune că România are nevoie de un Guvern nou
Eugen Tomac a subliniat că președintele este implicat într-un dialog cu toate părțile implicate în negocieri și că obiectivul este formarea cât mai rapidă a unui nou Guvern.
Consilierul prezidențial a explicat că actualul context este unul complicat pentru România și că este necesară depășirea blocajului politic pentru ca autoritățile să poată începe proiecte noi.
Eugen Tomac a adăugat că președintele „este deplin angajat într-un dialog intens cu toți actorii implicați pentru a depăși acest moment complicat pentru România, pentru că avem nevoie de un guvern nou, cât mai rapid, pentru a putea construi proiecte de viitor pentru țara noastră”.