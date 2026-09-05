Acuzații de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța. Patru persoane, reținute

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 16:38

Procurorii DNA Constanța au reținut patru persoane într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius. Anchetatorii susțin că cel puțin 15 studenți ar fi plătit între 600 și 2.500 de euro pentru a-și promova restanțele.

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