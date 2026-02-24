Actualitate

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PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”

PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”

Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial

Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial

Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat

Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat

România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi

România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi

Doi români, expulzați din Elveția după o fraudă de sute de mii de franci: schema „accidentelor de muncă”

Doi români, expulzați din Elveția după o fraudă de sute de mii de franci: schema „accidentelor de muncă”

O femeie din Anglia și-a recuperat datoria de 7.000 de lire cu ajutorul unui „avocat AI”

O femeie din Anglia și-a recuperat datoria de 7.000 de lire cu ajutorul unui „avocat AI”

Val de căldură extremă în Europa: primele victime și incendii devastatoare

Val de căldură extremă în Europa: primele victime și incendii devastatoare

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Câtă apă trebuie să bem cu adevărat?

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Câtă apă trebuie să bem cu adevărat?

Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Fostul avocat al lui Donald Trump interviu bombă pentru Realitatea PLUS

Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Fostul avocat al lui Donald Trump interviu bombă pentru Realitatea PLUS

Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Subiecte la Evaluarea Națională 2026: elevii ar fi avut texte literare și cerință de rezumat la română

Subiecte la Evaluarea Națională 2026: elevii ar fi avut texte literare și cerință de rezumat la română

Călătorie de coșmar spre Varna și Istanbul: trenul plecat din București a mers 115 kilometri în șase ore. Locomotiva a luat foc

Călătorie de coșmar spre Varna și Istanbul: trenul plecat din București a mers 115 kilometri în șase ore. Locomotiva a luat foc

Greșeala banală care îi poate lăsa pe șoferi fără certificatul de înmatriculare: amenda poate trece de 1.600 de lei

Greșeala banală care îi poate lăsa pe șoferi fără certificatul de înmatriculare: amenda poate trece de 1.600 de lei

Atac american în Caraibe: doi bărbați au murit după ce o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri a fost lovită - VIDEO

Atac american în Caraibe: doi bărbați au murit după ce o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri a fost lovită - VIDEO

Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO

Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO

Misiune contracronometru în Cheile Bicazului. Salvamontiștii caută doi turiști care s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol

Misiune contracronometru în Cheile Bicazului. Salvamontiștii caută doi turiști care s-au rătăcit într-o zona cu pericol de cădere în gol

Vântul puternic a făcut prăpăd în județul Bihor. Mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil

Vântul puternic a făcut prăpăd în județul Bihor. Mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil

Ministerul Sănătății: recomandări esențiale pentru populație în timpul valului de caniculă

Ministerul Sănătății: recomandări esențiale pentru populație în timpul valului de caniculă

Călin Georgescu, mesaj crucial pentru toți românii: „Tot răul se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie” - VIDEO

Călin Georgescu, mesaj crucial pentru toți românii: „Tot răul se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie” - VIDEO

Caniculă și furtuni în următoarele zile. ANM a emis mai multe avertizări Cod Galben - HARTA

Caniculă și furtuni în următoarele zile. ANM a emis mai multe avertizări Cod Galben - HARTA

Ana Maria Păcuraru: Iranul îi pune condiții lui Trump pentru acordul de pace

Ana Maria Păcuraru: Iranul îi pune condiții lui Trump pentru acordul de pace

Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor

Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor

SURSE: Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, la DNA

SURSE: Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, la DNA

Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO

Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO

Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE

Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE

Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor

Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor

CCR a amânat decizia privind Programul SAFE - SURSE

CCR a amânat decizia privind Programul SAFE - SURSE

CNAIR oprește aplicația e-Tarifare vineri seară: Lucrări de mentenanță la sistemul de plată a rovinietei

CNAIR oprește aplicația e-Tarifare vineri seară: Lucrări de mentenanță la sistemul de plată a rovinietei

Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România

Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România

Șoferii, surprinși de un nou indicator rutier. Ce avertisment transmite și cum trebuie reacționat

Șoferii, surprinși de un nou indicator rutier. Ce avertisment transmite și cum trebuie reacționat

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

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