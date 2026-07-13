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Actualitate· 1 min citire
A incendiat o mașină în Vama Veche, apoi a vandalizat sediul Poliției. Poliția l-a arestat pe suspect
Arestat
Publicat13 iul. 2026, 11:45
SursăRealitatea.Net
Un bărbat de 36 de ani, din Constanța, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a incendiat un autoturism parcat în Vama Veche și a provocat distrugeri la sediul Secției de Poliție Vama Veche -2 Mai.
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