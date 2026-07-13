Rata inflației a scăzut la 10,4% în iunie: Facturile la energie electrică au explodat cu 59%

Publicat 13 iul. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.Net

O ieftinire fragilă pe fondul unor scumpiri persistente: inflația anuală a coborât la 10,4% în iunie, față de 10,9% în luna precedentă. Cu toate acestea, datele INS arată că presiunea pe buzunarele românilor rămâne ridicată, serviciile și mărfurile nealimentare înregistrând creșteri de două cifre, în timp ce alimentele au marcat o creștere mai temperată, de 5,7%.

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