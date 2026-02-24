Realitatea de Constanta - Știri de Ultimă Oră
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Polițist criminalist de 29 de ani, găsit fără viață în locuința sa. Colegii au dat alarma după ce nu s-a prezentat la serviciu
Tragedie în cadrul structurilor de ordine publică, după ce un polițist criminalist în vârstă de 29 de ani a fost găsit decedat în propria locuință. Descoperirea a fost făcută după ce tânărul nu s-a prezentat la serviciu, iar colegii săi au decis să verifice dacă acesta se află în siguranță.
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