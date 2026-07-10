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Cetățean croat, găsit decedat într-o parcare din apropierea festivalului „Beach, Please!”: motivul pentru care venise în România
Poliție
Publicat10 iul. 2026, 11:15
SursăRealitatea.Net
Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi seară într-o parcare din apropierea locului unde se desfășoară festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Bărbatul se afla în autoturismul personal și venise în România împreună cu fiul său pentru a participa la eveniment.
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