Accident grav în Călărași între un autocar cu peste 60 de persoane și un TIR. A fost activat Planul Roșu

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază în zona localității Drajna, din județul Călărași, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 61 de persoane a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion încărcat cu radiatoare. Printre pasagerii din autocar se aflau și mai mulți copii.
Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție.
Mai multe persoane au fost rănite, iar pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD
Conform informațiilro ISU Călărași, Planul Roșu a fost activat la ora 14:56. Numărulpersoanelor implicate în accident se ridică la 60.
Primele date arată că 12 persoane au suferit răni ușoare.
În cazul uneia dintre victime, salvatorii au solicitat intervenția unui elicopter SMURD. Persoana urmează să fie transportată la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate.
Numeroase echipaje de intervenție au fost trimise la locul accidentului
Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat șapte resurse medicale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Serviciului de Ambulanță Județean.
De asemenea, la fața locului au fost trimise două autospeciale de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă, echipele de intervenție acționând pentru acordarea primului ajutor și evaluarea tuturor persoanelor implicate.
Circulația a fost blocată pe un sens de mers
Polițiștii au ajuns la locul accidentului și au luat măsurile necesare pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.
Din cauza accidentului, circulația este blocată pe sensul de mers Drajna – Slobozia. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze indicațiile forțelor de ordine.
Împrejurările în care s-a produs coliziunea dintre autocar și autocamion urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de polițiști.
Comunicatul IGPR
„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Slobozia al DN 21 Drajna Nouă – Slobozia, în apropierea localității Drajna Nouă, județul Călărași, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autocar, pe pasajul care face legătura între Autostrada 2 și DN 21. În urma accidentului, 5 pasageri minori necesită îngrijiri medicale.
Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 16:30” au transmis reprezentanții IGPR.