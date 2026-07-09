Parcul de distracții din Costinești, închis temporar de Protecția Consumatorilor. Nereguli grave descoperite la instalații și echipamente

Parcul de distracții din stațiunea Costinești a fost închis temporar de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, după ce inspectorii au descoperit numeroase deficiențe care puteau pune în pericol siguranța vizitatorilor. În urma controlului, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 17.000 de lei, iar activitatea operatorilor verificați a fost suspendată până la remedierea problemelor.
Control al Protecției Consumatorilor la parcul de distracții din Costinești
Inspectorii CJPC Constanța au desfășurat un control amplu în parcul de distracții din Costinești, unde au verificat mai mulți operatori economici care administrează instalațiile de agrement.
În urma verificărilor, autoritățile au constatat o serie de abateri considerate grave din punct de vedere al siguranței consumatorilor și au dispus oprirea temporară a activității întregului parc.
Echipamente sprijinite pe structuri improvizate din lemn
Potrivit șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu, una dintre cele mai îngrijorătoare situații identificate a fost folosirea unor structuri improvizate din lemn pentru susținerea unor echipamente de agrement.
Inspectorii atrag atenția că astfel de improvizații pot afecta stabilitatea instalațiilor și pot genera riscuri serioase pentru persoanele care le utilizează.
Coroziune, instalații electrice periculoase și alei degradate
Pe lângă structurile improvizate, comisarii au constatat că multe dintre echipamente prezentau urme avansate de coroziune, inclusiv în zonele cu care utilizatorii intră în contact direct.
De asemenea, raportul de control evidențiază:
instalații electrice cu deficiențe majore;
alei aflate într-o stare accentuată de degradare;
scaune deteriorate, cu rupturi și strat de vopsea exfoliat;
alte probleme care pot afecta siguranța vizitatorilor.
Autoritățile consideră că toate aceste nereguli reprezintă un risc real pentru persoanele care aleg să petreacă timpul în parcul de distracții.
Amenzi de 17.000 de lei și suspendarea activității
În urma controlului, comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 17.000 de lei operatorilor economici verificați.
Totodată, activitatea parcului de distracții a fost suspendată temporar, urmând să fie reluată doar după remedierea tuturor deficiențelor constatate și verificarea acestora de către autorități.
Horia Constantinescu: „Siguranța consumatorilor nu este negociabilă”
Șeful CJPC Constanța a transmis că administratorii instalațiilor de agrement au obligația de a asigura condiții de funcționare care să nu pună în pericol sănătatea și integritatea vizitatorilor.
Potrivit acestuia, echipamentele de agrement trebuie exploatate exclusiv în condiții de maximă siguranță, iar orice abatere care poate genera accidente va fi sancționată ferm de autoritățile de control.
Protecția Consumatorilor va continua verificările în stațiunile de pe litoral pe parcursul sezonului estival, pentru a se asigura că serviciile oferite turiștilor respectă normele legale și standardele de siguranță.