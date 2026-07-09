Parcul de distracții din Costinești, închis temporar de Protecția Consumatorilor. Nereguli grave descoperite la instalații și echipamente

Parcul de distracții din stațiunea Costinești a fost închis temporar de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, după ce inspectorii au descoperit numeroase deficiențe care puteau pune în pericol siguranța vizitatorilor. În urma controlului, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 17.000 de lei, iar activitatea operatorilor verificați a fost suspendată până la remedierea problemelor.

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