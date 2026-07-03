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Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finanțarea prin PNRR: care este motivul
Spital/ Arhiv[ foto
Publicat3 iul. 2026, 07:48
Actualizat3 iul. 2026, 08:01
SursăRealitatea PLUS
Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finațarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după întârzieri în derularea proiectului de reabilitare și modernizare. Declarația a fost făcută chiar de primarul orașului.
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