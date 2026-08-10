Lovitură pentru turiști și localnici în plin sezon: Constanța rămâne fără apă caldă aproape o săptămână

Publicat 10 aug. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.net

Locuitorii și turiștii cazați în clădiri racordate la sistemul centralizat de termoficare din Constanța vor rămâne fără apă caldă timp de aproximativ o săptămână.

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