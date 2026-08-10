Live TikTok
Social· 1 min citire

Lovitură pentru turiști și localnici în plin sezon: Constanța rămâne fără apă caldă aproape o săptămână

Apă caldă Constanța

Apă caldă Constanța

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat10 aug. 2026, 12:36
SursăRealitatea.net

Locuitorii și turiștii cazați în clădiri racordate la sistemul centralizat de termoficare din Constanța vor rămâne fără apă caldă timp de aproximativ o săptămână.

Furnizarea va fi oprită pe 16 august, începând cu ora 22:00. Măsura va necesita oprirea totală a instalațiilor de producere a energiei termice. Întreruperea este necesară pentru racordarea unor noi surse de producție.

Lucrările fac parte din proiectul „Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”. Reluarea furnizării apei calde este programată să înceapă pe 23 august. Alimentarea va fi restabilită treptat, după finalizarea intervențiilor. Operatorul Termoficare Constanța a fost informat despre programul lucrărilor, care se desfășoară în plin sezon estival.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

apa calda constantaConstanța

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe