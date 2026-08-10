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Momente de panică pe litoral: bărbat de 36 de ani, salvat de pompieri lângă Mangalia
Bărbat salvat de la înec lângă Mangalia
Publicat10 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.net
Un bărbat de 36 de ani, aflat în pericol de înec în Marea Neagră, a fost salvat de pompieri în zona plajei Corsa din Mangalia, au anunțat, luni, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.
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