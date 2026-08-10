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Momente de panică pe litoral: bărbat de 36 de ani, salvat de pompieri lângă Mangalia

Bărbat salvat de la înec lângă Mangalia

Bărbat salvat de la înec lângă Mangalia

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat10 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.net

Un bărbat de 36 de ani, aflat în pericol de înec în Marea Neagră, a fost salvat de pompieri în zona plajei Corsa din Mangalia, au anunțat, luni, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Intervenția a avut loc în weekend, după ce salvatorii au fost solicitați să ajute o persoană aflată în apă.

Pompierii au intervenit cu o ambarcațiune de salvare

Potrivit ISU Dobrogea, misiunea a fost realizată de pompierii care executau serviciul pe nava FIFI, aflată la cheu. Aceștia au încadrat de urgență ambarcațiunea de salvare din dotarea navei și s-au deplasat spre locul indicat pentru recuperarea victimei.

În același timp, au fost alertați și salvamarii din zonă.

Echipajul de intervenție a reușit să îl recupereze din apă pe bărbatul de 363636 de ani, care a fost adus la mal conștient și în siguranță. Ulterior, acesta a fost evaluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

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