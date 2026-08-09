Zelenski avertizează: Phenianul pregătește trimiterea a 50.000 de militari în Rusia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 18:04

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar urma să primească între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni. Potrivit liderului de la Kiev, Phenianul își consolidează astfel implicarea în războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei.

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