Zelenski, verdict după 40 de zile de atacuri: „Sunt mulțumit de rezultat”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 09:35

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este mulțumit de rezultatele unei campanii ucrainene desfășurate timp de 40 de zile împotriva Rusiei. Operațiunea a avut ca obiectiv creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

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