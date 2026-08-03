Ventilatoarele nu mai sunt eficiente în caz de caniculă extremă

Publicat 3 aug. 2026, 14:51 Sursă realitatea.net

Folosirea ventilatoarelor electrice la temperaturi ridicate pe timpul verii poate fi o metodă eficientă de răcorire, însă în anumite condiţii extreme, acestea pot creşte stresul termic asupra organismului, subliniază publicaţia "New Scientist".

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ventilatoareconditiivaracaniculavremerecomandari