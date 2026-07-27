Vladimir Putin evocă România într-un discurs despre Ucraina: „Nu se va întâmpla mâine, dar se va întâmpla”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 17:46

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut noi declarații privind războiul din Ucraina și evoluția situației din regiune, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse. Liderul de la Kremlin a susținut că, în timp, Ucraina ar putea pierde teritorii din vestul țării, făcând referire inclusiv la România, Polonia și Ungaria.

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