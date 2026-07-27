Urmărire în trafic la Constanța: șofer de 24 de ani, încătușat de polițiști | VIDEO

Un tânăr de 24 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile din Constanța, după ce a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al agenților. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 23:10, în apropierea intersecției străzilor Răscoalei 1907 și Cuza Vodă.

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