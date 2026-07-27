Nicolae Voiculeț revine pe scenă: primul sunet al naiului va fi dedicat României

După luni de spitalizare și recuperare, maestrul Nicolae Voiculeț revine în fața publicului pe 29 iulie, de Ziua Imnului Național. Deși medicii i-au interzis ascensiunea la Crucea Eroilor din Bucegi, artistul va interpreta „Deșteaptă-te, române!” pe Riviera Mangalia, la Neptun, într-un concert dedicat României și revenirii sale pe scenă.

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