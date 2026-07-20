Platforma Conservatoare din PNL, lansată oficial: criticile aduse conducerii și direcției partidului

În interiorul Partidului Național Liberal a fost lansată Platforma Conservatoare, prezentată drept un spațiu de dezbatere politică și doctrinară pentru membrii care vor ca partidul să își păstreze identitatea liberal-conservatoare. Inițiatorii precizează că nu urmăresc formarea unei grupări separate și nici crearea unei conduceri paralele în interiorul PNL.
Ce este Platforma Conservatoare din PNL
Noua inițiativă se adresează membrilor care susțin libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și democrația internă. Potrivit mesajului publicat, platforma vrea să ofere un loc în care inclusiv criticile la adresa conducerii partidului să poată fi exprimate fără teama unor sancțiuni sau a marginalizării.
„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.”
Inițiatorii amintesc că statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne și susțin că Platforma Conservatoare trebuie privită doar ca un cadru de dialog. Scopul declarat este ca ideile să poată circula liber, iar partidul să rămână legat de valorile sale istorice.
Critici privind direcția în care se îndreaptă PNL
În document se arată că PNL ar traversa un moment dificil, în care există riscul îndepărtării de tradiția liberal-conservatoare. Inițiatorii critică o posibilă cultură a conformismului, marginalizarea vocilor critice și lipsa unei dezbateri reale în interiorul partidului.
„Credem că PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.”
Platforma își propune să creeze un cadru în care membrii să poată susține opinii diferite, inclusiv față de conducerea partidului. Potrivit inițiatorilor, democrația internă nu presupune unanimitate, ci competiția ideilor și respectarea libertății de opinie.
Valorile pe care Platforma Conservatoare vrea să le readucă în PNL
Printre principiile susținute se află libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață, proprietatea privată și respectul pentru identitatea națională. În același timp, inițiatorii afirmă că orientarea europeană și euroatlantică a partidului nu intră în contradicție cu apărarea valorilor naționale.
„Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta.”
Inițiativa cere și o revenire la cultura dialogului și la respectul dintre membrii partidului, asociate unor foști lideri liberali precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintu, Theodor Stolojan, Calin Popescu Tariceanu și Crin Antonescu.
Nemulțumiri după Congresul PNL din 2025
Documentul amintește că la Congresul din 2025 a fost adoptat programul „Modernizare cu rădăcini”, însă susține că mai multe decizii luate ulterior au îndepărtat partidul de principiile asumate. Printre criticile formulate se află promovarea unor persoane considerate apropiate de zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experiență și poziționarea PNL într-o relație de inferioritate față de alte formațiuni.
„PNL nu este inferior niciunui partid din România. Are cea mai bogată tradiție politică, a dat României oameni de stat, reforme și proiecte majore și nu trebuie să își piardă încrederea în propriile valori și în propria identitate.”
Inițiatorii spun că partidul trebuie să rămână deschis oamenilor valoroși din afara formațiunii, însă aceștia ar trebui să împărtășească valorile PNL și să contribuie la păstrarea identității sale doctrinare.
Platforma Conservatoare nu urmărește o ruptură în partid
În partea finală a mesajului se precizează că inițiativa nu a fost creată pentru a forma o tabără împotriva conducerii și nici pentru a provoca o scindare. Platforma se prezintă drept o încercare de consolidare a PNL prin dialog, idei și revenirea la principiile care au stat la baza partidului.
„Platforma Conservatoare nu s-a născut din opoziție, ci din convingerea că Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel identității sale. Nu propunem o ruptură, ci o întoarcere la principiile care au făcut din PNL marele partid istoric al dreptei românești.”
Membrii PNL care împărtășesc aceste valori sunt invitați să se alăture inițiativei, fără ca aceasta să fie prezentată drept o structură separată în interiorul partidului.
„PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuși.”