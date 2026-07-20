Rareș Bogdan îl desființează pe Ilie Bolojan și explică de ce refuză să plece din fruntea guvernului: „A înghițit cheia de la Palatul Victoria”

Publicat 20 iul. 2026, 18:45 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar trebui să plece din fruntea Guvernului după ce și-a pierdut sprijinul politic. Liberalul susține că actualul Executiv nu mai are capacitatea de a promova reforme și acuză că România plătește deja prețul unor decizii economice pe care le consideră greșite.

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