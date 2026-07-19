Pană uriașă de curent pe litoral. Aproape 100 de hoteluri și restaurante afectate

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 13:17

O avarie majoră în rețeaua de distribuție a energiei electrice a lăsat fără curent mai multe stațiuni din sudul litoralului, în plin sezon estival. Întreruperile au afectat aproape 100 de agenți economici din industria HoReCa

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