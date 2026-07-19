Advertising
Actualitate· 1 min citire
Pană uriașă de curent pe litoral. Aproape 100 de hoteluri și restaurante afectate
pană de curent
O avarie majoră în rețeaua de distribuție a energiei electrice a lăsat fără curent mai multe stațiuni din sudul litoralului, în plin sezon estival. Întreruperile au afectat aproape 100 de agenți economici din industria HoReCa
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:43Alertă hidrologică. Cod portocaliu și Cod galben de inundații în mare parte din țară, până luni la prânz
- 12:02Grevă în peste 500 de spitale din țară, luni. Revoltă față de noua lege a salarizării, medicii își întrerup activitatea timp de două ore
- 11:18 Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni și vijelii în regiunile montane și nordul Moldovei, până duminică seara-HARTA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News