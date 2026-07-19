Advertising
Actualitate· 1 min citire
Adolescent salvat în ultima clipă de la înec, pe plaja din Eforie Nord
SMURD
Un adolescent de 17 ani cu handicap locomotor a fost salvat de la înec, în urmă cu doar câteva minute, după o intervenție contracronometru a salvamarilor și a echipajelor de prim ajutor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:39Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Noile reguli intră în vigoare duminică, 19 iulie, și vor afecta inclusiv România
- 07:16Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane
- 07:10SUA a lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, după uciderii a doi militari americani
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News