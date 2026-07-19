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Actualitate· 1 min citire

Adolescent salvat în ultima clipă de la înec, pe plaja din Eforie Nord

SMURD

SMURD

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 08:52

Un adolescent de 17 ani cu handicap locomotor a fost salvat de la înec, în urmă cu doar câteva minute, după o intervenție contracronometru a salvamarilor și a echipajelor de prim ajutor.

Tânărul este din Vaslui și venise la mare împreună cu familia. La scurt timp după ce a intrat în mare, i s-a făcut rău.

A început să înghită apă și nu a mai reușit să ajungă singur la mal. Doi salvamari care patrulau pe plajă au observat imediat că tânărul este în pericol.

Au sărit după el, l-au adus la mal și au început imediat manevrele de resuscitare, pe care le-au continuat până la sosirea echipajului SMURD.

Adolescentul a fost preluat în viață de paramedici și transportat de urgență la spital.

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