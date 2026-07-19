Adolescent salvat în ultima clipă de la înec, pe plaja din Eforie Nord

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 08:52

Un adolescent de 17 ani cu handicap locomotor a fost salvat de la înec, în urmă cu doar câteva minute, după o intervenție contracronometru a salvamarilor și a echipajelor de prim ajutor.

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