Salariile uriașe din agențiile de stat: peste 44.000 de lei lunar

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 15:28

Spre comparație, salariu de peste 44.000 de lei lunar în agențiile de stat. La Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, instituția creată pentru a reforma companiile de stat, sunt afișate unele dintre cele mai ridicate salarii din administrația publică, potrivit nomenclatorului de salarii din acest an.

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