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Mai mulți șoferi prinși băuți sau fără permis în Constanța
FOTO: Poliția Română
În urma controalelor desfășurate în județul Constanța, polițiștii au întocmit mai multe dosare penale pentru infracțiuni rutiere.
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