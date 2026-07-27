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Mai mulți șoferi prinși băuți sau fără permis în Constanța

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 27 iul. 2026, 09:25

În urma controalelor desfășurate în județul Constanța, polițiștii au întocmit mai multe dosare penale pentru infracțiuni rutiere.

În noaptea de 26 iulie, în localitatea Cochirleni, un bărbat de 34 de ani a fost oprit la volan, iar aparatul etilotest a indicat 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Tot în aceeași noapte, pe șoseaua Mangaliei din Constanța, un tânăr de 26 de ani a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,58 mg/l în aerul expirat.

Polițiștii au identificat și mai multe persoane care conduceau fără drept legal. În Vama Veche, un tânăr de 20 de ani a fost prins la volan fără să fi obținut permis pentru nicio categorie.

La Mihai Viteazu, un alt tânăr, în vârstă de 26 de ani, conducea deși avea permisul suspendat. De asemenea, la Negru Vodă, un bărbat de 33 de ani circula cu un ATV neînregistrat și fără permis, iar în Tortoman, un minor de 17 ani conducea un moped fără permis.

Cercetările continuă în toate cazurile, pentru stabilirea împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale.

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