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Alertă la Constanța! Fragment de dronă, găsit lângă Zoom Beach. Este al doilea într-o singură zi
Fragmente dronă/ Foto AI
Publicat16 aug. 2026, 21:15
SursăRealitatea.Net
Un fragment de dronă a fost recuperat, duminică după-amiază, din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit și a stabilit că obiectul nu prezintă încărcătură explozivă. Este al doilea fragment de dronă recuperat în aceeași zi în zona Constanța, după cel descoperit în apropierea plajei Modern.
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