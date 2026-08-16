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Alertă la Constanța! Fragment de dronă, găsit lângă Zoom Beach. Este al doilea într-o singură zi

Fragmente dronă/ Foto AI

Fragmente dronă/ Foto AI

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat16 aug. 2026, 21:15
SursăRealitatea.Net

Un fragment de dronă a fost recuperat, duminică după-amiază, din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit și a stabilit că obiectul nu prezintă încărcătură explozivă. Este al doilea fragment de dronă recuperat în aceeași zi în zona Constanța, după cel descoperit în apropierea plajei Modern.

Garda de Coastă a informat, duminică după-amiază, Ministerul Apărării Naționale cu privire la prezența unui obiect plutitor, posibil o dronă, în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța.

„În cursul după-amiezii de duminică, 16 august, Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale cu privire la prezența unui obiect plutitor, posibil o dronă, în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța”, au transmis reprezentanții MApN într-un comunicat.

O echipă EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată, la bordul unei șalupe rapide de intervenție, și a recuperat fragmentul. În urma verificărilor, militarii au constatat că acesta nu prezintă încărcătură explozivă. Fragmentul urmează să fie predat Gărzii de Coastă.

Al doilea fragment de dronă găsit în aceeași zi

Descoperirea de la Zoom Beach este a doua de acest fel înregistrată duminică în zona Constanța.

În jurul orei 10.00, MApN a fost informat, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, despre prezența unor resturi de dronă în Marea Neagră, în zona plajei Modern. Și în acest caz, specialiștii au recuperat obiectul și au stabilit că nu avea încărcătură explozivă.

În ultimele zile, mai multe fragmente de drone au fost descoperite și pe plajele din alte stațiuni de pe litoralul românesc.

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