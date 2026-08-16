Alertă la Constanța! Fragment de dronă, găsit lângă Zoom Beach. Este al doilea într-o singură zi

Publicat 16 aug. 2026, 21:15 Sursă Realitatea.Net

Un fragment de dronă a fost recuperat, duminică după-amiază, din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit și a stabilit că obiectul nu prezintă încărcătură explozivă. Este al doilea fragment de dronă recuperat în aceeași zi în zona Constanța, după cel descoperit în apropierea plajei Modern.

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