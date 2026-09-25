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Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Cutremur în România

Cutremur în România

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Scris deStoica Marian
Publicat25 sept. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net

Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din România

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în România, în zona seismică Vrancea – Buzău, una dintre cele mai active regiuni seismice din țară.

Seismul a fost înregistrat la ora 01:33 și s-a produs la o adâncime de 142,8 kilometri, fiind încadrat în categoria cutremurelor slabe.

Unde s-a produs cutremurul

Epicentrul a fost localizat în zona Vrancea – Buzău, iar seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante din regiune:

  • la aproximativ 55 km sud-est de Sfântu Gheorghe;

  • 58 km est de Brașov;

  • 59 km sud de Buzău;

  • 66 km sud de Focșani;

  • 72 km nord de Ploiești;

  • 99 km nord-est de Târgoviște.

Cutremur de adâncime în zona Vrancea

Specialiștii consideră că seismele produse la peste 100 de kilometri adâncime sunt caracteristice zonei Vrancea și pot fi resimțite pe arii mai extinse, chiar dacă au o magnitudine redusă. În acest caz, cutremurul a avut loc la aproape 143 de kilometri sub suprafața pământului, ceea ce îl încadrează în categoria seismelor de adâncime specifice acestei regiuni.

Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din România

Regiunea Vrancea este responsabilă pentru cele mai multe cutremure semnificative produse în România și este monitorizată permanent de specialiști. Deși seismul din noaptea de joi spre vineri a fost unul slab, astfel de evenimente reamintesc că activitatea tectonică din zonă este constantă și poate genera periodic mișcări ale scoarței terestre.

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