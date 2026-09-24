Guvernanta.gov.ro a fost lansată: câți bani câștigă șefii companiilor de stat. Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții

Guvernanta.gov.ro centralizează informații despre 121 de companii de stat. Platforma include date despre salarii, conducere, CV-uri și contracte de mandat.
Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un instrument prin care sunt centralizate informații despre conducerea companiilor de stat, inclusiv date privind veniturile, CV-urile și contractele de mandat ale persoanelor aflate în funcții de conducere.
Noua platformă de transparență a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și include, în prima etapă, informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea unor instituții publice centrale.
Peste 1.350 de documente publice, disponibile pe platformă
Potrivit informațiilor prezentate de Guvern, guvernanta.gov.ro reunește peste 1.350 de documente publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Dintre acestea, peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere, iar mai mult de 600 sunt contracte de mandat.
Platforma urmărește să ofere acces într-un singur loc la informații despre persoanele care ocupă funcții de conducere în companiile de stat și despre veniturile aferente acestor poziții.
Ce venituri apar în datele centralizate
Datele publicate pe platformă indică diferențe semnificative între veniturile persoanelor aflate în structurile de conducere ale companiilor de stat.
Potrivit informațiilor centralizate:
peste 370 de persoane au venituri lunare de până la 25.000 de lei;
115 persoane au venituri între 25.000 și 50.000 de lei pe lună;
36 de persoane au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei lunar;
o persoană are venituri lunare de peste 100.000 de lei.
De asemenea, platforma arată că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp.
Guvernul: platforma crește transparența în companiile de stat
Executivul susține că lansarea guvernanta.gov.ro face parte dintr-un proces mai amplu de reformare și transparentizare a companiilor de stat.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că accesul la informații despre conducerea, rezultatele și veniturile din aceste companii este necesar pentru evaluarea activității lor.
„Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat” reprezintă, potrivit declarației citate de Guvern, un instrument pentru evaluarea rolului și rezultatelor acestor companii.
Ce informații pot fi consultate pe guvernanta.gov.ro
Noua platformă pune la dispoziția publicului informații despre:
companiile de stat incluse în sistem;
persoanele aflate în funcții de conducere;
membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere;
directorate;
CV-urile persoanelor din conducere;
contractele de mandat;
informații privind veniturile aferente funcțiilor.
Prin centralizarea acestor date, Guvernul urmărește să faciliteze accesul publicului la informații care erau anterior disponibile în documente publicate separat de diferite instituții și companii.
Platforma guvernanta.gov.ro poate fi accesată online și reprezintă noul instrument central de transparență privind conducerea companiilor de stat.