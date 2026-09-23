Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Grindeanu explică diferența dintre cei doi în cursa pentru funcția de premier

Publicat 23 sept. 2026, 19:04 Actualizat 23 sept. 2026, 19:25

Sorin Grindeanu a comparat miercuri situația lui Siegfried Mureșan cu cea a lui Eugen Tomac, fostul candidat desemnat pentru funcția de premier.

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