Mesajul lui Călin Georgescu după decizia instanței: „Sunt doar dosare instrumentate politic”

Călin Georgescu a părăsit marți Tribunalul București după ce judecătorul a respins cererea procurorilor DIICOT privind arestarea sa preventivă.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și a fost întâmpinat la ieșirea din instanță de mai mulți susținători.
„Șahul se joacă până cade regele”
La ieșirea din Tribunalul București, Călin Georgescu a făcut o scurtă declarație și a susținut că dosarele în care este cercetat sunt „instrumentate politic”. El a folosit apoi o metaforă legată de jocul de șah.
„Faptele sunt lucruri încăpățânate și, indiferent de dorințele unora, ele nu pot schimba adevărul. Prin urmare, șahul se joacă până cade regele”, a declarat Georgescu.
Fostul candidat le-a transmis apoi susținătorilor săi: „Lumea este mică și Dumnezeu este mare”, după care le-a cerut să se bucure, să se roage și să mulțumească pentru cele întâmplate.
Tribunalul a respins arestarea preventivă
Judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. În schimb, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Și omul de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar, a fost plasat sub control judiciar.
Procurorii DIICOT au contestat deja decizia instanței, iar contestația urmează să fie analizată de Curtea de Apel București.
Cercetat într-un nou dosar
Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii DIICOT susțin că ar fi fost implicat în constituirea unui grup infracțional organizat și într-o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul investigat într-unul dintre capetele dosarului se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu contestă acuzațiile și susține că dosarul are caracter politic.
Fostul candidat fusese reținut luni pentru 24 de ore și și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Capitalei. Marți, după decizia Tribunalului București, el a fost pus în libertate, însă trebuie să respecte obligațiile stabilite prin măsura controlului judiciar.
Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.