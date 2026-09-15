Bani pentru panouri fotovoltaice și baterii în instituțiile publice. Cererile se depun din 28 septembrie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 18:36

Instituțiile publice din România pot accesa finanțări totale de 650 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei.

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