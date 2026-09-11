Ana Maria Păcuraru: Date sumbre de la avocatul victimelor de la 11 septembrie

Publicat 11 sept. 2026, 13:10 Sursă Realitatea PLUS

Cel mai bun avocat, care este specializat pe atentatul de la 11 septembrie, susține că aproape 10 mii de oameni au murit după ce s-au îmbolnăvit grav în urma atacurilor teroriste. Vorbim de un număr de trei ori mai mare decât cel al morților cauzate de bombardamente.

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