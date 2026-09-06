Doi soți, salvaţi în ultimul moment de salvamarii din Eforie Nord

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 14:28

Un cuplu a fost salvat, duminică, de salvamarii din Eforie Nord, după ce cei doi au intrat în mare şi nu s-au mai putut întoarce la ţărm deoarece curenţii îi duceau în larg.

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