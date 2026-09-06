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Politica· 2 min citire
Alegeri în Germania. Extrema dreaptă poate ajunge pentru prima dată la putere într-un land german
Alegeri în Germania (foto: profimedia)
Alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt ar putea aduce o premieră în Germania. Extrema dreaptă ar putea prelua pentru prima dată din 1945 conducerea unui land.
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