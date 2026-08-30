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Sport· 1 min citire

Corona Brașov a câștigat Supercupa României la hochei pe gheață

Corona Brașov

Corona Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 13:31
Sursărealitatea.net

CSM Corona Brașov a cucerit Supercupa României la hochei pe gheață, după ce a a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 5-4 (1-2, 1-0, 3-2), pe Patinoarul Olimpic din Brașov.

Corona a câștigat trofeul pentru al doilea an consecutiv, în cele trei ediții desfășurate între aceleași echipe, anunță Realitatea Sportivă.

Mathias Haaranen (3:47, 47:12), Radim Valchar (20:55), Tamas Reszegh (48:49) și Jeremy Douglas Welsh (59:13) au marcat pentru brașoveni, în timp ce pentru campioni au punctat Nandor Fejes (4:06, 54:54), Akos Szigeti (14:52) și Adam Csiszer (43:24).

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