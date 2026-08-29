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Sport· 1 min citire

Canotaj: România a obținut medalia de aur la dublu rame feminin, în cadrul Campionatului Mondial de la Amsterdam

Foto: Facebook | Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Foto: Facebook | Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 10:59
Sursărealitatea.net

Echipajul a fost format din canotoarele Simona Radiş şi Adriana Adam.

Simona Radiș și Adriana Adam au cucerit medalia de aur în proba feminină de dublu rame, vineri, la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam.

Echipajul României a încheiat cursa în 6 minute, 49 de secunde și 86 de sutimi, cu un avans de peste șase secunde față de principalele adversare.

Medalia de argint a fost câștigată de echipajul Franței, cronometrat în 6 minute, 56 de secunde și 21 de sutimi.

Podiumul a fost completat de sportivele din Statele Unite, care au terminat cursa în 6 minute, 59 de secunde și 76 de sutimi.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au ratat podiumul în finala probei masculine de dublu rame, clasându-se pe locul 4.

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