Dani Coman intră în cursa pentru șefia LPF. „Aș putea aduce un plus”

Dani Coman, conducătorul lui FC Argeș, a anunțat că ia în calcul candidatura la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, la alegerile din 2027.
Fostul portar spune că ar putea aduce un plus în conducerea LPF și susține că dezvoltarea fotbalului românesc poate fi susținută și prin alte surse de venit decât drepturile TV. Gino Iorgulescu și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou mandat.
Dani Coman așteaptă momentul potrivit
Coman spune că nu va intra automat în cursă și că decizia finală depinde de șansele pe care le va avea și de sprijinul cluburilor din SuperLiga.
„Dacă voi considera că am șanse reale, că pot dezvolta fotbalul românesc și că am susținere, voi candida”, a declarat conducătorul lui FC Argeș.
Mesaj pentru Gino Iorgulescu
Actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, a anunțat miercuri că va candida pentru un nou mandat la alegerile din 2027. El a invocat contractul privind drepturile TV și susținerea cluburilor drept argumente pentru continuarea mandatului.
Coman nu a atacat direct activitatea lui Iorgulescu, dar consideră că există loc pentru îmbunătățirea modului în care este administrat fotbalul profesionist din România. El spune că nu totul trebuie să se rezume la veniturile din televiziuni și că Liga poate atrage bani și din alte surse.
Coman vrea mai multe venituri pentru cluburi
Fostul internațional susține că experiența sa de conducător îi oferă o perspectivă diferită asupra problemelor din fotbalul românesc. În opinia sa, o conducere a LPF trebuie să urmărească dezvoltarea competiției și creșterea veniturilor cluburilor.
Alegerile pentru conducerea LPF sunt programate în 2027. Gino Iorgulescu se află la conducerea forului din 2013, iar în 2025 statutul LPF a fost modificat prin eliminarea limitei de două mandate consecutive pentru funcția de președinte.