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Economie· 1 min citire

Îngrășămintele se scumpesc din nou! Fermierii plătesc "nota" crizei din Ormuz

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat27 aug. 2026, 07:32
Actualizat27 aug. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS

Pe lângă secetă și carburanți, fermierii sunt împovărați și de prețurile ridicate la îngrășăminte! Această situație este generată și de blocajele din strâmtoarea Ormuz. Problemele logistice și capacitățile de producție afectate din Orientul Mijlociu fac ca revenirea pieței la normal să fie lentă.

O treime din comerțul mondial cu îngrășăminte trece prin Ormuz

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte, ceea ce face ca perturbările din această zonă să aibă efecte directe asupra pieței și asupra costurilor suportate de fermieri.

Economistul-șef al Departamentului Agriculturii al Statelor Unite ale Americii estimează că, de la redeschiderea completă a strâmtorii până la revenirea transporturilor la nivel normal, ar putea trece între patru și șase luni.

Problemele nu țin însă doar de logistică. Au fost afectate și capacități de producție, iar unele materii prime lipsesc cu desăvârșire.

O analiză arată că, în special în cazul îngrășămintelor pe bază de fosfați, prețurile ar putea rămâne peste nivelurile de dinaintea conflictului până în 2028.

În aceste condiții, fermierii trebuie să se pregătească pentru o perioadă îndelungată în care costurile ridicate ale îngrășămintelor vor continua să pună presiune asupra activității agricole.

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