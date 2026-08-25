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Economie· 1 min citire

Bursa de la București atinge un nou record: România ajunge la 10 companii în FTSE Global All Cap

Bursa de Valori București

Bursa de Valori București

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 16:49

Bursa de Valori București va avea, din 21 septembrie, 10 companii românești incluse în indicele FTSE Global All Cap, după ce două noi societăți listate la BVB vor fi adăugate în urma revizuirii realizate de FTSE Russell.

Cele două noi societăți vor fi incluse în FTSE Global All Cap începând cu 21 septembrie. Ele se alătură companiilor românești care se află deja în acest indice internațional.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a transmis că includerea reflectă îndeplinirea unor criterii legate de lichiditate, transparență, guvernanță corporativă și accesul investitorilor.

România are, în același timp, alte trei companii prezente în indicele FTSE Global Micro Cap.

Ce înseamnă pentru piața românească

Prezența unui număr mai mare de companii românești în indicii internaționali poate crește vizibilitatea Bursei de la București în rândul investitorilor străini. Pentru companiile listate, acest lucru poate însemna acces la noi surse de finanțare și la categorii suplimentare de investitori.

FTSE Global All Cap este un indice care acoperă companii din piețe dezvoltate și emergente, iar includerea în astfel de indici reprezintă un criteriu urmărit de investitorii care folosesc strategii bazate pe indici.

BVB își consolidează poziția

Noua componență va duce la 10 companii românești în FTSE Global All Cap, în timp ce alte trei societăți sunt incluse în FTSE Global Micro Cap.

Evoluția crește prezența pieței românești în universul indicilor internaționali și poate susține atragerea de capital străin către companiile listate la București.

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