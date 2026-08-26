Stația de epurare din Slobozia, în stare gravă. Diana Buzoianu cere investiții urgente

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 20:17

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a cerut miercuri, 26 august, măsuri urgente pentru remedierea problemelor de la stația de epurare din Slobozia.

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