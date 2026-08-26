Bărbat de 40 de ani, din Constanța, anchetat după ce a provocat un accident rutier şi a fugit de la locul faptei

El nu avea permis de conducere, maşina avea numere false, iar bărbatul consumase alcool
Poliţiştii din Constanţa cercetează un bărbat de 40 de ani care a provocat un accident rutier, intrând cu maşina într-o căruţă, după care a fugit de la locul faptei. Anchetatorii au stabilit că şoferul nu deţinea permis de conducere, avea o concentraţie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe maşină erau montate numere false de înmatriculare.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, miercuri, că un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului, conducere fără permis, punerea în circulaţie a unui vehicul cu numere false, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
”Astfel, la data de 23 august, în jurul orei 20.40, cel în cauză a condus un autoturism pe DJ223, în afara localităţii Aliman, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului atelajului hipo. După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul fără încuviinţarea organelor de poliţie”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.
Poliţiştii l-au identificat în scurt timp pe conducătorul auto şi au stabilit că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
”Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital unde a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, a precizat sursa citată.
De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date a reieşit că autoturismul avea montate plăcuţe cu numere de înmatriculare false.
Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.