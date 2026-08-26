Bărbat găsit mort într-un apartament din Năvodari, chiar de soția sa. Ce a dus la tragedie

Publicat 26 aug. 2026, 07:39 Sursă Realitatea PLUS

Descoperire macabră într-un apartament din Năvodari. Un bărbat de 68 de ani a fost găsit fără suflare, chiar de către soția sa. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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