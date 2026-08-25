Advertising
Actualitate· 2 min citire
Trafic blocat pe Valea Oltului, după un accident mortal. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un TIR. Planul Roșu, activat – FOTO
FOTO: Ora de Sibiu
Publicat25 aug. 2026, 23:37
SursăRealitatea.Net
Un bărbat a murit, marți seară, într-un accident rutier produs pe DN 7, în zona Lotrișor, orașul Brezoi, județul Vâlcea, după ce autoutilitara pe care o conducea a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:47Misiune contracronometru în Bucegi: trei tineri salvați cu elicopterul VIDEO
- 07:39Bărbat găsit mort într-un apartament din Năvodari, chiar de soția sa. Ce a dus la tragedie
- 20:21Demisie la vârful Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News