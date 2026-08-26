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Actualitate· 2 min citire
Rusia a convocat un reprezentant al României la Moscova. Ana Maria Păcuraru critică tăcerea MAE
Ana Maria Păcuraru
Publicat26 aug. 2026, 12:45
Actualizat26 aug. 2026, 13:30
SursăRealitatea PLUS
Ministerul rus de Externe a convocat-o pe Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, la Moscova. Informația a fost comentată de jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” de la Realitatea PLUS, care a criticat lipsa unei reacții și a unor explicații publice din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București, susținând că autoritățile române ar trebui să comunice mai clar în legătură cu situațiile care vizează diplomația și securitatea României.
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