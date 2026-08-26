Alertă în stațiunea Olimp, după semnalarea unei drone. Zona a fost izolată pe o rază de 500 de metri

Autoritățile au intervenit miercuri dimineață, în stațiunea Olimp, județul Constanța, după semnalarea unei drone.
O nouă componentă suspectă, cel mai probabil de la o dronă, a fost ridicată de autorități de pe litoralul românesc, în contextul în care alerte aeriene repetate au fost emise recent la granița de nord a țării.
Fragmentul suspect de la Cazinou nu avea încărcătură explozivă
Descoperirea de la Constanța a fost făcută în jurul orei 22:00, într-un sector intens circulat al falezei. Bucata de material alb și plat, adusă la mal de valurile mării, a mobilizat imediat echipajele de polițiști și pompieri. Zona a fost izolată preventiv pentru a exclude orice risc imediat.
Fără pericol exploziv: Verificările preliminare au confirmat că obiectul nu conține substanțe periculoase, anunță Poliția Constanța.
Preluare de către experți: Componenta a fost ridicată de poliție și transmisă specialiștilor pentru identificarea originii tehnice.
Serie de descoperiri: Evenimentul urmează altor incidente similare înregistrate recent în apă la Eforie Sud și în zona de sud a litoralului.
Alerte de securitate și avioane ridicate de la sol la granița cu Ucraina
Valul de obiecte neidentificate găsite pe plaje coincide cu o perioadă de activitate intensă în spațiul aerian din proximitatea frontierei. Marți dimineață, radarul MApN a identificat o țintă aeriană la doar câțiva kilometri de localitatea Vâlcove.
Reacția autorităților a fost imediată. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat de la Baza Mihail Kogălniceanu pentru monitorizare. Populația din nordul județului Tulcea a primit o alertă de avertizare la ora 07:31. Cu o seară înainte, alte două ținte au fost detectate la 25 km de Insula Șerpilor, urmate de explozii pe teritoriul ucrainean, fără ca spațiul aerian românesc să fie încălcat.