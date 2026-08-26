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CSA Steaua, avertizată de Răzvan Burleanu. Din 2028, cluburile de drept public nu mai pot juca în play-off-ul Ligii 2

Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 19:25

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat miercuri, 26 august 2026, că din sezonul 2028-2029 doar cluburile de drept privat vor putea evolua în play-off-ul Ligii 2, dacă legislația actuală nu se modifică.

Decizia Comitetului Executiv a fost aprobată în unanimitate și afectează direct CSA Steaua, care nu are în prezent drept de promovare în Superliga.

CSA Steaua trebuie să își schimbe statutul

CSA Steaua este club de drept public și nu poate promova în prima ligă în actualul cadru legislativ. Noua regulă oferă clubului un termen de aproape două sezoane pentru a-și modifica forma de organizare, dacă vrea să poată participa în play-off-ul Ligii 2 după intrarea măsurii în vigoare.

Burleanu a explicat că FRF urmărește să evite situațiile în care echipe fără drept de promovare ajung într-o fază a campionatului care stabilește formațiile ce promovează direct sau merg la baraj.

Decizie aprobată de Comitetul Executiv

Măsura a fost adoptată de Comitetul Executiv al FRF în ședința din 26 august. Potrivit declarațiilor lui Burleanu, propunerea a fost susținută de majoritatea cluburilor din Liga 2, iar decizia va fi aplicată începând cu sezonul 2028-2029 pentru a oferi echipelor timp să se adapteze.

FRF susține că prezența unor echipe fără drept de promovare în play-off poate afecta miza sportivă a competiției. Regula se aplică tuturor cluburilor de drept public, nu doar CSA Steaua.

Steaua are timp până în 2028

Pentru CSA Steaua, schimbarea înseamnă că forma de organizare devine esențială pentru accesul în play-off după sezonul 2027-2028. Dacă legislația și statutul clubului rămân neschimbate, echipa nu va putea participa în această fază a competiției începând din sezonul 2028-2029.

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