Guvernul a aprobat procedura pentru desemnarea candidatului României la funcţia de judecător CJUE

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, procedura pentru desemnarea candidatului României la funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), având în vedere că pe 6 octombrie expiră mandatul actualului judecător român.
Propunerea României pentru postul de judecător la CJUE urmează să fie transmisă Secretariatului General al Consiliului UE până la sfârşitul lunii noiembrie, în conformitate cu calendarul european pentru reînnoirea mandatelor, informează un comunicat al Executivului.
Anunţul privind organizarea selecţiei urmează să fie publicat pe 21 septembrie, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 7 octombrie.
Selecţia va fi realizată de o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CJUE, reprezentanţi ai sistemului judiciar, mediului universitar şi profesiei de avocat.
Audierea candidaţilor este programată în perioada 2 - 4 noiembrie şi va fi transmisă live pe site-ul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Externe.
'Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv să ofere toate garanţiile de independenţă şi să întrunească condiţiile necesare pentru exercitarea, în România, a celor mai înalte funcţii jurisdicţionale sau să fie jurisconsulţi ale căror competenţe sunt recunoscute', se arată în comunicatul Guvernului.
Evaluarea candidaţilor va avea în vedere: calificarea juridică şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor Uniunii Europene; experienţa profesională; capacitatea de a exercita funcţii judiciare; competenţele lingvistice; capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice; independenţa, imparţialitatea, probitatea şi integritatea candidatului.
La finalul audierilor, comisia va selecta, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor, candidatul României pentru funcţia de judecător la CJUE, precum şi două propuneri de rezervă.
Rezultatele procedurii de selecţie vor fi făcute publice la data de 6 noiembrie.
Propunerea comisiei va fi transmisă Guvernului pentru aprobare. În cazul în care există motive temeinice, Guvernul poate respinge, motivat, propunerea Comisiei şi poate alege dintre cele două propuneri de rezervă. În cazul în care Guvernul respinge, motivat, cele trei propuneri prezentate, se reia procedura de selecţie.
Ulterior aprobării de către Executiv, până la 27 noiembrie, Parlamentul României va fi informat cu privire la propunerea adoptată.
În termen de maximum şase zile lucrătoare de la aprobarea de către Guvern, propunerea României va fi înaintată Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
Calendarul procedurii poate fi ajustat în funcţie de numărul candidaturilor şi de desfăşurarea etapelor de selecţie.
Potrivit art. 253 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, judecătorii Curţii de Justiţie sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE. Avizul Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE are caracter consultativ, însă constituie o etapă esenţială a procedurii europene de numire.