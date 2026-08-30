Rusia anunță „atacuri masive” asupra sectorului energetic din Ucraina. Ce impact poate avea asupra României

Rusia a anunțat duminică faptul că pregătește „atacuri masive” asupra instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei, în ceea ce reprezintă un demers neobișnuit pentru Moscova. Anunțul vine pe fondul intensificării atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina și al loviturilor tot mai frecvente asupra infrastructurii energetice și petroliere.
Ministerul Apărării rus a transmis, pe Telegram, că forțele armate ale Moscovei au început pregătirile pentru atacuri de amploare asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rusia susține că măsura reprezintă un răspuns la atacurile Ucrainei asupra infrastructurii civile și a sectorului petrolier și energetic de pe teritoriul rus.
„Forțele armate ruse au început pregătirea unor atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei”, a transmis Ministerul Apărării rus, citat de AFP.
Anunțul Moscovei
Armata rusă a afirmat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a atacat la Kiev un combinat care produce azbest și ciment. Potrivit Moscovei, depozitele acestuia erau folosite pentru stocarea explozivilor.
Rusia a mai anunțat că a lovit un producător de drone și muniție.
Cu o zi înainte, un atac rus asupra unui depozit de muniție din suburbiile Kievului a provocat o explozie de amploare. În urma incidentului, cel puțin 37 de persoane au murit.
Ucraina a atacat o rafinărie din Rusia
În replică, Ucraina a lansat în timpul nopții un atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din nord-vestul Rusiei. Autoritățile locale au raportat izbucnirea unui incendiu în urma atacului.
Schimburile de lovituri cu rază lungă de acțiune dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele luni, fiind vizate tot mai multe obiective civile și infrastructuri strategice.
Ce se pregătește
Atacurile asupra sectorului energetic ucrainean au fost o tactică folosită în mod repetat de Rusia în timpul războiului. În iarna trecută, Moscova și-a intensificat loviturile asupra centralelor electrice din Ucraina, afectând grav sistemul energetic și lăsând, în unele zone, milioane de oameni fără electricitate și încălzire. Astfel de atacuri au fost reluate, de altfel, în fiecare toamnă și iarnă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în urmă cu aproape cinci ani.
Rusia și Ucraina se află de câteva luni într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acțiune. Loviturile vizează un număr tot mai mare de infrastructuri, inclusiv depozite, magazine, instalații petroliere și portuare, precum și nave.