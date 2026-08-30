Cum a devenit Nicșor Dan ținta USR-iștilor disperați după putere

Relațiile politice dintre USR și președintele Nicușor Dan s-au tensionat vizibil în urma promulgării legii integrității, fapt ce a declanșat o serie de atacuri din partea partidului condus de Dominic Fritz.
De când a izbucnit scandalul care îl vizează pe Dominic Fritz, liderul USR a început să-l atace dur pe Nicușor Dan. Chiar cu o zi înainte ca președintele să promulge legea ANI, Fritz a declarat că nici el nu înțelege toate deciziile președintelui și a precizat că pe unele le-ar lua altfel.
Primarul Timișoarei s-a folosit și de așa-zisa anchetă legată de șeful SPP, Lucian Pahonțu pentru a-l ataca pe șeful statului.
„Cine a știut ce, când? Mie personal mi s-a sugerat de repetate ori s-o iau mai moale când vorbesc despre anumite persoane sau structuri ale statului. Dar sunt convins că nu pot exista tabuuri într-o societate care se respectă", a transmis Dominic Fritz.
Potrivit surselor, în USR se pune la cale o strategie prin care membrii partidului, în frunte cu Dominic Fritz, ar încerca să-l oblige astfel pe Nicușor Dan să se supună obiectivelor USR. Un scenariu vehiculat în spațiul public ar fi existența unei presupuse rețele informale de influență, care ar avea atât componente interne, cât și externe. Nu există însă, în spațiul public, dovezi care să confirme existența unei astfel de structuri.
Între timp, Dominic Fritz vrea să rămână la butoane cu orice preț. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel susține inclusiv că liderul USR ar fi în cărți pentru Palatul Cotroceni.
„Consider că Dominic Fritz este un... un experiment sau poate un proiect pentru România și cred că Dominic Fritz de fapt a fost pregătit cu multă minuțiozitate din afara ţării pentru a deveni la un moment dat preşedintele României”, a declarat Anca Alexandrescu.
În același timp, șeful USR a atacat instituțiile statului. Cazul Lucian Pahonțu vine astfel într-un moment în care apar tot mai multe controverse privind schimbările de la vârful serviciilor de informații și în timp ce tensiunile dintre conducerea USR și Nicușor Dan sunt tot mai vizibile.
Totodată, în spațiul public au existat critici potrivit cărora investigațiile și materialele unor publicații, printre care Recorder, ar fi contribuit la exercitarea unei presiuni asupra președintelui în privința numirilor din conducerea parchetelor.
În cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu, pe rețelele sociale asociate USR au circulat acuzații extrem de grave, inclusiv afirmații potrivit cărora acesta ar fi responsabil direct pentru moartea unor persoane. Aceste afirmații nu sunt însoțite, însă, de dovezi publice care să le confirme. O altă controversă este cea legată de poziția lui Ilie Bolojan și de presiunile politice privind menținerea sa în funcție. Asta după ce în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora anumite site-uri și conturi de social media ar fi promovat o serie de mesaje critice la adresa președintelui.
Controverse sunt și privind conducerea serviciilor de informații, mai ales după criticile la adresa președintelui pentru faptul că nu a anunțat noi șefi. În acest context, sunt voci care susțin toate acuzațiile în cazul Pahonțu sunt de fapt o confruntare pentru viitoarea conducere a structurilor de informații și influența pe care diferitele grupuri politice ar putea să o aibă asupra acestor numiri.
În paralel, mai multe agenții de media au publicat materiale acuzatoare privind activitatea serviciilor de informații, justiției, Parlamentului sau Curții Constituționale cu scopul de a scădea încredera populației în instituțiile statului, susțin surse politice.