Zile decisive pentru noul Guvern. PSD își stabilește luni strategia, la Sinaia: Nicușor Dan, așteptat să cheme partidele la consultări

Publicat 30 aug. 2026, 08:12 Actualizat 30 aug. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

Sunt zile decisive pentru formarea noului Guvern! Social democrații se reunesc mâine în ședință la Sinaia și stabilesc strategia cu care vor merge la consultările cu Nicușor Dan. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, marți președintele va chema partidele la discuții, iar până la finalul săptămânii viitoare ar putea fi desemnat noul premier.Aceleași surse spun că va fi un Executiv format în jurul Partidului Social Democrat.

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