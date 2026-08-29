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Politica· 1 min citire

Calculul majorității. Câte voturi ar strânge un Guvern condus de un premier independent, cu miniștri PSD

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat29 aug. 2026, 22:58
SursăRealitatea PLUS

Se conturează principalele scenarii pentru configurarea viitorului Executiv: tot mai intens vehiculată este ipoteza unui Guvern condus de un premier independent, susținut de miniștri propuși de PSD. Într-o astfel de formulă politică, ecuația voturilor din Parlament devine decisivă pentru obținerea majorității de învestitură.

În contextul căutării unei formule stabile de guvernare, una dintre opțiunile analizate intensiv este instalarea unui Executiv condus de un premier independent — unde numele vehiculat este cel al lui Eugen Tomac —, având o structură ministerială asigurată de PSD.

Reconfigurarea sprijinului parlamentar: Schema voturilor

Pentru învestirea unui nou Executiv este nevoie de minimum 233 de voturi în Parlamentul României. În scenariul propus, susținerea politică s-ar baza pe o coaliție largă formată din partide, grupuri minoritare și facțiuni din alte formațiuni:

  • PSD: 127 voturi

  • UDMR: 31 voturi

  • Parlamentari neafiliați: 22 voturi

  • Aripa anti-Bolojan din PNL: 18 voturi

  • Grupul „Uniți pentru România”: 18 voturi

  • Grupul Minorităților Naționale: 17 voturi

  • PACE: 7 voturi

Bilanțul matematic pentru învestitură

Adunând voturile estimate din partea tuturor acestor grupuri parlamentare, majoritatea rezultată ar fi următoarea:

  • Total voturi estimate: 240 de voturi

  • Voturi necesare pentru învestire: 233 de voturi

Potrivit datelor Realitatea PLUS, această formulă ar depăși pragul minim constitutional cu 7 voturi, oferind o majoritate la limită, dar suficientă pentru trecerea Executivului prin Parlament.

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